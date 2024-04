Pressupost topall de 10 milions d’euros per al segon bloc de la Borda Nova

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha convocat el concurs públic per designar l’arquitecte que es faci càrrec del projecte constructiu i de la direcció d’obres del segon bloc d’habitatge públic a la Borda Nova, a Andorra la Vella. El professional que se n’acabi fent càrrec haurà de definir la quantitat de pisos i de places d’aparcament que es podran bastir en la parcel·la propietat del Govern, ubicada concretament als números 32-34 del carrer Terra Vella, i que suma un total de 1.172 metres quadrats. El plec de condicions que ja s’ha fet públic fixa, però, una condició: no es podran superar els 10 milions d’euros de pressupost.

Les ofertes es podran lliurar a l’administració central fins al 31 de maig a les 17 hores i se’n farà l’obertura en els primers dies de juny. Un cop s’analitzin les propostes i es designi el professional, també es fixaran uns terminis pel que fa a l’elaboració del treball. El plec de condicions estipula que l’adjudicatari iniciarà els treballs de redacció del projecte tan bon punt es formalitzi el contracte corresponent i en l’interval que comprèn el mes següent a l’adjudicació. I s’estableix que disposarà de vuit setmanes per culminar la primera part del procés que consistirà en els estudis preliminars, l’avantprojecte i proposta d’execució per fases. I per a la segona part de l’encàrrec, l’elaboració del projecte constructiu, s’han definit dotze setmanes més.

Aquesta segona promoció d’habitatge públic destinat al lloguer assequible a la zona coneguda com la Borda Nova és l’única que l’executiu té previst sufragar completament de totes les anunciades durant la presentació del projecte de llei del dret a l’habitatge, que inclou les mesures conegudes i controvertides de la cessió obligatòria i temporal de pisos buits o la reducció de les llicències de pisos turístics. En els altres projectes anunciats en parcel·les a Ordino, la Massana i a Santa Coloma l’administració vol usar la fórmula de la col·laboració publicoprivada i, per tant, que sigui el privat que assumeixi el finançament de la construcció prèvia cessió del terreny. Els primers 44 habitatges de la Borda Nova s’han d’enllestir durant el 2025 i es van pressupostar per prop de 15 milions d’euros. El 2025 també començarà la construcció d’aquesta segona promoció que inicialment l’executiu preveia que constés de 37 habitatges. Serà l’arquitecte designat, però, qui haurà d’establir el nombre definitiu.