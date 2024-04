Montaner espera tenir suport de CC i Pintos per anar al Constitucional

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Carine Montaner espera comptar amb els "els dos consellers de Ciutadans Compromesos" i el conseller no adscrit Víctor Pintos per portar al Tribunal Constitucional la reforma de l'habitatge que va anunciar el Govern. Amb ells, Montaner ja tindria els 6 suports necessaris per portar la seva denúncia a la màxima cambra de la justícia.

En resposta al PS, que va anunciar que no donaran suport a Montaner per portar la demanda al TC, la líder d'Andorra Endavant ha apuntat que "no ens estranya el seu posicionament a favor de l'intervencionisme.