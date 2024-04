detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

"Són sempre les dues o tres mateixes empreses, són reincidents", ha explicat la ministra Marsol referent al frau de treballadors peruans que van venir al principat sota la promesa d'una feina en el sector de la construcció. Per a Marsol, és "intolerable" i els han portat "enganyats", a més de considerar que aquestes empreses danyen la imatge del país perquè "la majoria ho està fent bé". Per aquest motiu, la titular de treball ha avançat que han enviat una nota a l'ambaixada del Perú i que amb aquest rerefons volen eliminar el règim de treballadors desplaçats, tal com van presentar en el pla de xoc per l'habitatge i el creixement sostenible. Tanmateix, Marsol ha comentat que ja s'han obert expedients penals a algunes d'aquestes empreses per les irregularitats.

Des de la CEA avisen que han parlat amb l'associació de contractistes i que els han manifestat que "ells ho estan fent bé" complint amb els contractes, que el problema rau en els subcontractats i les empreses de treball temporal. El president de la CEA, Gerard Cadena, creu que l'administració ha d'intervenir i fer un control previ dels contractes.