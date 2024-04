Lladós destaca a Washington l’aposta per l’emissió de deute a través de bons verds

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha intervingut en l’onzena reunió de la Coalició de ministres de Finances per a l’acció climàtica que s’ha celebrat a la seu del Banc Mundial de Washington (Estats Units). Lladós ha destacat al seu parlament l’aposta del Govern per l’emissió internacional de deute a través de bons verds. En aquest sentit, el titular de Finances ha remarcat que “el 85% del nostre deute està classificat com a sostenible i verd, la qual cosa demostra el compromís d'Andorra amb el desenvolupament de les finances sostenibles tant a escala nacional com global”.

Finalment, el ministre de Finances ha exposat el seguit d’inversions en matèria de sostenibilitat que ha efectuat el Govern en la lluita contra el canvi climàtic, com, per exemple, l’aposta per la mobilitat sostenible i la inversió en energies verdes.

Noëlia Souque participa en una taula rodona organitzada pels serveis de la Casa Blanca

Paral·lelament, la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, ha participat en una taula rodona organitzada pels serveis de la Casa Blanca sobre bona governança en matèria de sostenibilitat. Amb motiu d’aquesta trobada, ha tingut l’ocasió de fer intercanvis amb la directora adjunta del Departament Sostenibilitat del Govern dels Estats Units, Madeline Reeves, i l’Ambaixador de la Unió Europea als Estats Units, Michael Curtis, a qui ha posat al corrent del procés d’acostament d’Andorra a la UE.