L’executiu ja té els tres candidats per a jutge del tribunal d’Estrasburg

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ja té sobre la taula els tres candidats a ocupar la plaça de jutge del Principat al Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg. De moment, només ha transcendit el nom de dos dels candidats: la magistrada del Tribunal de Corts, Canòlic Mingorance, i el batlle David Moynat. La preferència de l’executiu és que Mingorance, que és penalista, fos l’escollida per ocupar la plaça de Pere Pastor, que acaba el seu mandat a Estrasburg a l’octubre.

L’executiu va informar ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres que un cop finalitzat el darrer termini de presentació de candidatures, ja ha rebut tres aspirants, el nombre de candidats exigit per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. La Comissió andorrana de selecció, formada per experts de l’àmbit judicial, examinarà les candidatures la setmana vinent i la previsió és que el pròxim consell de ministres pugui validar les candidatures presentades. L’Assemblea Parlamentària, previ procés d’entrevistes dels candidats i recomanació del millor perfil per part de la Comissió per a l’elecció dels jutges del Tribunal Europeu dels Drets Humans, votarà el millor candidat durant el mes de juny, que prendrà el relleu de Pere Pastor, actual jutge a títol d’Andorra a Estrasburg.

Respecte a Pere Pastor, un cop finalitzi el mandat a Estrasburg, la voluntat del Consell General és que es converteixi en magistrat del Tribunal Constitucional. Aquest desig, però, topa, com ja va informar el Diari fa unes setmanes, amb la pressió de Dominique Rousseau, exmagistrat de l’alt tribunal, que intenta convèncer els parlamentaris que Pastor no és un bon candidat perquè trencaria la paritat existent actualment. Pastor ja s’hauria compromès a convertir-se en el primer magistrat andorrà al TC, i fins i tot estaria disposat a renunciar al càrrec a Estrasburg.