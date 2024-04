Govern promet més mà dura contra el frau als treballadors provinents del Perú

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Si cal iniciar un procés sancionador, es farà, com ja es va fer amb els casos dels treballadors desplaçats”. Així de taxatiu es va mostrar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres sobre el frau que va deixar a l’estacada a obrers peruans que van arribar al principat sota la promesa d’una feina. Casal va explicar que divendres passat el número dos de treball, Jordi Puy, va reunir-se amb membres de l’associació de residents peruans, entre ells el president, Lorenzo Castillo, que fa una setmana va apuntar que l’engany podria haver afectat una cinquantena de treballadors, però que només tenen constància de la denúncia d’una desena de compatriotes. Castillo ja va comentar aleshores que havien reunit “proves” i que les volien presentar al ministeri encapçalat per la ministra Conxita Marsol.

En la reunió amb Puy, ha transcendit que va haver-hi un intercanvi d’informació respecte a la problemàtica i que el Principat s’havia posat en contacte amb el ministeri d’Afers Exteriors del Perú “per comunicar-los que s’estava treballant per esclarir els fets”, va comentar Casal, que no va dubtar a mostrar el seu rebuig a aquesta pràctica i va expressar que “ens plantejarem ser més contundents si és necessari ser-ho”. Tanmateix, vist que Govern no ha rebut cap denúncia formal, l’executiu està duent a terme inspeccions d’ofici per tal d’arribar a l’origen de la qüestió.

Pel que fa a les relacions diplomàtiques, el ministre portaveu va avançar que hi ha “una comunicació i una col·laboració estreta” amb els dirigents del país sud-americà i que, en cas que el Perú volgués iniciar investigacions per conèixer en profunditat l’arrel del frau, Govern ho trobaria “d’utilitat”, tot i que “ja veurem si aquesta situació es dona”.

Castillo va explicar fa una setmana que aquests treballadors van arribar amb la promesa d’una feina a la construcció, els van fer pagar el passatge d’avió amb “sobrepreu” i, quan va arribar al Principat, l’empresa contractant els havia deixat abandonats. Segons va explicar el president de l’associació de residents peruans, que no va dubtar a titllar el cas de “tràfic de persones”, el funcionament es redueix a una empresa radicada a Andorra que contacta amb una peruana per portar operaris, però que no és cap de les que s’han vist implicades en anteriors casos d’abusos a treballadors del Perú.

