Govern obre fins a 1200 places més la quota general

Govern ha anunciat avui a la patronal i els sindicats la mesura d'obrir fins a 1200 places la quota general, 900 inicials ampliables fins a un 30% més. Així els ha comunicat la ministra Marsol en la reunió del consell econòmic i social d'aquest matí, que creu que d'aquesta forma "és dóna resposta a la necessitat de mà d'obra del país".

La CEA, per la seva banda, veu amb bons ulls la proposta tot i ser inferior a la de l'any anterior, de fins a 2900. "La intenció és anar reduint la quota", ha dit Marsol. Tanmateix, la patronal ha demanat d'incloure els treballadors temporers que s'han quedat fora de la flexibilització de la quota d'hivern a la general, que els ha comptabilitzat entre 55 i 75. No obstant això, Marsol ha avançat que "és difícil" però que hi tractaran amb el departament d'immigració en el següent consell de ministres.

Pel que fa a la quota d'estiu, Marsol ha explicat que aquesta es presentarà en el següent consell econòmic i social de maig.