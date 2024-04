El Govern no ampliarà la depuradora de Sant Julià

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ampliar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sant Julià de Lòria no és ara per ara un projecte en ment per al Govern, ni tampoc disposar d’un nou centre a Encamp per reforçar el tractament de les aigües generades a Encamp, Escaldes, Andorra la Vella i Sant Julià. Tal com s’inclou en la resposta de la demanda d’informació formulada per Pol Bartolomé, la depuradora va tractar l’any passat un total de 10.660.204 metres cúbics d’aigua.