La degana del Col·legi d’Arquitectes no completarà el mandat

El Col·legi d’Arquitectes haurà de designar nou màxim responsable. Sònia Palau, degana des de fa dos anys, ha decidit renunciar al càrrec abans de culminar el mandat i aquest és un dels punts de l’ordre del dia que s’haurà de tractar a la pròxima assemblea de l’ens professional, convocada per al dijous 25 d’abril. Es formalitzarà la dimissió de Palau i se n’haurà de triar el relleu. El mandat era per tres anys i, per tant, la degana ho deixa un any abans de completar el cicle. Palau va arribar al càrrec en substitució de Zaira Nadal, que s’ha mantingut a la junta directiva.

El mandat de Palau ha coincidit amb el debat sobre el creixement urbanístic i la crisi de l’habitatge. Al setembre del 2022 el Col·legi feia públic un manifest instant a un fre en la construcció, aturant llicències en aquelles zones que no estiguessin ja desenvolupades amb els corresponents vials i l’arribada de serveis. El Govern acabava d’anunciar mesures per tal de repensar el model de creixement, com ara els estudis de càrrega que havien d’elaborar els set comuns. Els arquitectes també han advocat per un urbanisme més sostenible, que respecti el paisatge i per models com les cooperatives de pisos per la crisi de l’habitatge. Alhora, ha estat el mandat en què s’han impulsat mesures contra l’intrusisme professional en un moment en el qual el boom de la construcció ha contribuït a multiplicar la presència d’arquitectes forans. En una entrevista concedida a Diari TV al gener, Palau va anunciar l’obertura d’expedients informatius a quatre arquitectes estrangers que no havien regularitzat la seva situació laboral a Andorra i no havien fet la inscripció temporal al Col·legi.