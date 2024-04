Avís groc per vent fort aquesta tarda

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El servei de meteorologia activarà a partir del migdia i fins les 21 hores l'avís groc per vent fort a tot el territori. Una pertorbació provinent de França aportarà ràfegues que poden assolir els 80 quilòmetres per hora a les zones altes i unes temperatures mínimes que fregaran els 8 graus sota zero al Pas de la Casa i els 5 graus al centre. Meteo preveu que poden caure "alguns flocs" deixant gruixos de 5 centímetres als 2.000 metres d'alçada i de 10 als 2.500.