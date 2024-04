906 residents van sol·licitar la nacionalitat el 2023

Durant l’any 2023 un total de 906 persones residents van sol·licitar la nacionalitat andorrana, fet que suposa una variació del -9,1% respecte a l’any 2022 i del -34,3% respecte a fa deu anys (2013), segons les dades que es desprenen del departament d'Estadística.

Del total de sol·licituds presentades, 473 van ser atorgades amb plenitud de drets (52,2%) i 432 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional (47,7%), en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen.

De les sol·licituds atorgades amb plenitud de drets, 294 la van adquirir per origen i 179 per adquisició. Aquests darrers casos van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior.

Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant l’any 2023, de les 179 adquisicions de nacionalitat, el 76,0% s’obtenen per l’opció de residència, el 20,7% per matrimoni i el 3,4% per “Altres motius”.

El 46,3% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 53,7% restant a dones. Quant al país de naixement, un 65,4% corresponen a persones que han nascut a Espanya i un 8,8% a persones nascudes a Portugal. Així mateix, un 21,3% corresponen a persones nascudes en altres països (excloent França i Marroc). Pel que fa a la nacionalitat anterior, un 69,9% són persones que han renunciat a la nacionalitat espanyola, un 13,2% han renunciat a la nacionalitat portuguesa i un 12,5% han renunciat a altres nacionalitats (excloent la francesa i la marroquina).

Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, a l’any 2023 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (51,4%) que homes (48,6%)