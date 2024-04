UNICEF i la Borda del Pi col·laboren per lluitar contra el canvi climàtic

UNICEF Andorra, amb la col·laboració de la Borda del Pi, ha comunicat la celebració d'una festa familiar benèfica el pròxim dissabte 8 de juny de 2024, d'11:30 a 18:30 h a la Borda del Pi. Aquest esdeveniment té com a objectiu recaptar fons per al projecte d'UNICEF a Madagascar, destinat a pal·liar els efectes del canvi climàtic al sud d'aquesta regió severament afectada.

Amb el suport d’UNICEF Andorra, els eco-pobles seleccionats per UNICEF al Sud de Madagascar (Androy, Anosy i Atsimo-Andrefana) reben suport per esdevenir resistents al clima per millorar la vida dels infants i les seves famílies. Amb la recaptació d’aquest esdeveniment, UNICEF Andorra continuarà amb la construcció i instal·lació d'infraestructures d’aigua, sanejament, higiene, elèctriques i serveis, així com connectivitat a internet a Madagascar.

Aquest esdeveniment se celebra en el marc de la XIII EDICIÓ DELS ENCANTS D'UNICEF, un mercat de moda solidària que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juny a THE EMBASSY. L'entrada son 120 euros i els nens entren gratis.