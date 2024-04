Torres referma a l’ONU l’aposta per diversificar el turisme

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat en una taula rodona d'alt nivell sobre turisme en el marc de la Setmana de la sostenibilitat que l'ONU organitza a Nova York perquè la comunitat internacional pugui compartir experiències i bones pràctiques sobre desenvolupament sostenible. Sota el títol 'Turisme resilient: foment del turisme de resiliència per facilitar i garantir la sostenibilitat global', Torres ha compartit la taula rodona amb el ministre de Turisme de Jamaica, Edmund Barlett, i amb el ministre de Turisme i Economia Creativa d'Indonèsia, Sandiaga Salahuddin Uno. L’acte ha estat moderat per Aradhana Khowala, experta i una de les líders més influents en el sector de l’hostaleria de luxe, així com CEO de la consultoria estratègica Aptamind Partners per a governs i institucions privades que busquen un turisme regeneratiu.

En la seva intervenció, el titular de Turisme i Comerç ha destacat la importància de la diversificació de l'oferta turística com a pilar de la resiliència del sector davant "els efectes del canvi climàtic i la vulnerabilitat del nostre territori de muntanya". Un fet, ha apuntat, "que ens obliga a accelerar l'adaptació i la desestacionalització". "Fa anys que treballem i desenvolupem nous productes turístics respectuosos amb l'entorn, dirigits a un turisme familiar, potenciant la cultura i la nostra gastronomia, entre d'altres", ha afirmat.

En aquest sentit, el ministre ha assenyalat la necessitat de combinar creixement i sostenibilitat. Precisament, Jordi Torres ha exposat diferents mesures i regulacions que ha impulsat el Govern d'Andorra com ara l'establiment de la taxa turística el 2022, la recent licitació de l'estudi de capacitat de càrrega del sector turístic o els treballs per impulsar una nova llei del turisme que introdueixi conceptes com la sostenibilitat.