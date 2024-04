detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dissabte, 20 d’abril, el Museu Thyssen s’unirà a la celebració de la diada de Sant Jordi amb el taller “Fem un conte?”. Per aquesta ocasió, es convidarà els participants a assistir a la lectura de contes per a totes les edats, fent un repàs de grans artistes com Antoni Tàpies.