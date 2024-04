Sancions més severes i accions per millorar el benestar dels animals

El ministeri de Medi Ambient i Agricultura està treballant en la modificació de la Llei de tinença i protecció d’animals per tal d’actualitzar-la i introduir-hi canvis destinats a castigar de manera més estricta determinats comportaments. Entre les mesures s’inclouen la prohibició de comercialitzar collars amb punxes o elèctriques, evitar curses esportives en zones de protecció i inhabilitar persones condemnades per maltractament perquè no puguin tenir un altre animal de companyia.

El ministre Guillem Casal va convocar dilluns passat totes les associacions animalistes per recollir propostes i impressions. Van ser-hi presents totes les entitats menys Laika, i el ministre va avançar que al setembre les tornarà a convocar i que espera tenir un text llest per ser tramitat al Consell General.

En la reunió es va parlar de prohibir la venda d’estris com collars elèctrics o amb pues i de regular les colònies de gats per evitar una població desmesurada i, per tant, controlar-les perquè no s’expandeixin. El ministre va incidir que es vol deixar ben clar quines espècies exòtiques es poden portar a Andorra i també va remarcar que s’estarà a l’aguait de les curses esportives perquè no travessin zones en època de reproducció de determinades espècies, com el gall de bosc.

Una problemàtica més complicada són les dificultats que tenen les persones amb gossos per aconseguir un pis de lloguer. Les associacions van demanar al ministre que prohibeixi aquest vet, com passa a Portugal, però Casal va afirmar que és una decisió ara mateix inviable perquè el Govern està immers en un difícil debat sobre l’accés a l’habitatge. Segons va exposar un dels representants de les entitats, un 30% dels abandonaments dels gossos són per no poder tenir-los al pis de lloguer. Es va explicar que hi ha llogaters que no accepten animals, però que amb un lloguer més elevat sí que ho fan. Un altre punt que reclamen és que els gossos que estan als nuclis dels caçadors o d’horts estiguin en bones condicions. La separació d’una parella afecta també els animals; les entitats són partidàries que es reguli qui se’n queda la custòdia i que s’impedeixi l’abandonament. De nou va sortir Portugal com a exemple: si una parella se separa i ningú vol quedar-se amb el gos o gat, aquest queda a la canera pagant una mensualitat fins que se li troba un nou propietari.