El PS no recolza Montaner en dur les mesures d’habitatge al Constitucional

El president del partit socialdemòcrata, Pere Baró, ha assegurat que la formació no dona suport a la causa de la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, de dur les mesures d’habitatge al Tribunal Constitucional. Baró ha subratllat que “Andorra Endavant és molt diferent a nosaltres en l'àmbit polític i ells creuen que l’intervencionisme no és la solució”. En aquest sentit, ha destacat la necessitat de fer les polítiques intervencionistes respecte a la problemàtica de l’habitatge, ja que aquesta “no se solucionarà sola”. Segons Baró, la manera de dur-ho a terme és a través d’un parc públic d’habitatge amb “mesures valentes, consensuades, treballades i planificades”.

Baró ha recalcat un cop més que les mesures del Govern són “pur màrqueting” tot que el president del PS ha explicat que estan d’acord amb algunes d’elles, com ara, la revisió de les llicències d'habitatge d’ús turístic (UHT) i la cessió temporal dels pisos buits. Respecte a aquests, ha assenyalat que “s’ha de mirar en l'àmbit legal com es pot fer i si és possible” perquè ha afirmat que “no es pot fer de qualsevol manera”.

Per altra banda, el PS ha entrat una pregunta escrita al Consell General per preguntar quins són els projecte pels quals s’utilitza la taxa turística i quants d’aquests són mediambientals. Baró ha ressaltat que està d’acord en el fet que “la taxa sigui finalista” però vol que “s'inverteixi en educació” per als professionals que es dediquen al sector.