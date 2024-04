Obert el termini per demanar la beca de transport escolar pel curs 2025

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha obert el termini per sol·licitar els abonaments del carnet de transport escolar per al curs 2024-2025, els quals s'hauran de demanar entre el 25 d'abril fins al 28 de juny al web de www.educacio.ad o al servei de tràmits i dels comuns amb cita prèvia. Així ho ha anunciat el portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

L'Executiu concreta que els alumnes que es poden acollir a aquest servei són els de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar) i els alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional sempre i quan el lloc de residència sigui fora de les línies de transport públic. Els preus són de 100,92 euros per a un viatge i 201,84 per a dos viatges. Aquests imports estan subvencionats pel Govern per un total del 83,07% del cost real del carnet de transport escolar, que se situa en 1.192,13 euros per alumne.

En el cas que les sol·licituds s’efectuïn fora de termini s’han de formalitzar de forma presencial a qualsevol servei de tràmits i els preus són de 181,46 per a un viatge i 362,92 per a dos viatges. En aquest cas, el Govern subvenciona el 69,56% del cost real del carnet.

Convocatòria de beques per màsters i doctorats al Japó

El Govern ha publicat la convocatòria de beques per a alumnes que vulguin cursar un màster o un doctorat al Japó des de l'abril del 2025 fins al setembre o octubre. Les sol·licituds s’han d’adreçar a partir del dimecres vinent fins al 15 de maig per correu postal, a l’Ambaixada del Japó al Principat o per correu electrònic education1@ps.mofa.go.jp. La beca s'emmarca dins d'un conveni signat per ambdós països i el Govern hi destina un import mensual estimat d’entre 143.000 i 145.000 iens.