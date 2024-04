detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’espai de xerrades Per amor a l’art presentarà avui a les 20 hores, “L’espiritisme al segle XIX i la seva influència en l’art”, a càrrec d’Alicia Luño Laguéns. S’explicarà com es feien sessions d’hipnosi, parapsicologia i endevinació per mèdiums.