El ministre Torres reivindica un turisme sostenible a les Nacions Unides

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va participar ahir a l’assemblea general de les Nacions Unides amb motiu de la Setmana de la Sostenibilitat. La setmana s’ha dividit en diferents jornades temàtiques entre el 15 i el 19 d’abril, que relacionen la sostenibilitat amb qüestions com el turisme, l’energia o els transports. Torres va prendre part en els actes relacionats amb el turisme, on va posar en relleu la “vital importància de la conservació i la sostenibilitat en els ecosistemes de muntanya”. Per això, més enllà de les xifres de visitants a Andorra, va dir que és fonamental buscar l’equilibri que asseguri la continuïtat ambiental i el benestar dels ciutadans.