La campanya de sang organitzada dilluns per la Creu Roja Andorrana i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra al Poliesportiu va mantenir xifres per sobre dels 200 donants, amb 214 donacions en total, de les quals 196 són efectives i 18 són censades com a oferiment.