Melània Vinyals publica la seva primera novel·la 'Les aparences enganyen'

Una família amb un alt poder adquisitiu, enveges, desitjos, suspens i personatges complexos. Aquests són alguns dels ingredients que conformen la novel·la 'Les aparences enganyen' (Llamps i trons). Un llibre de 150 pàgines de la jove escriptora Melània Vinyals que s'ha presentat aquest dimecres a la tarda al Fòrum de l'FNAC Andorra. Es tracta d'un llibre que relata la part fosca dels Faurat, una família fictícia del Principat que intenta mostrar-se perfecte de portes enfora encara que, tot el que es cou internament i al qual té accés el lector, és completament diferent. "Ningú llegirà un llibre on només es parli de bondat i d’idees naïf sobre pau i amor. El que agrada a la gent és el que vulgarment anomenem 'salseo'. Això és el que agrada, el que captiva, i vull enganxar a tanta gent com sigui possible" ha destacat, l'escriptora.

Tot i ser el primer llibre que publica, Vinyals -qui assegura que la lectura és la seva companya més fidel des que té memòria- ja havia escrit altres novel·les que no ha mostrat públicament. Ara, després de fer un pas endavant, espera rebre el feedback d'aquells lectors que optin per explorar la seva història.