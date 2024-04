L’Associació de Bombers demana 300 euros més per als inexperimentats

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sindicat de Bombers i l’Associació de Bombers d’Andorra celebren el canvi de parer de la direcció del cos sobre les millores de les condicions laborals. Des del dia del patró, les dues entitats expliquen que hi ha hagut un canvi de sintonia i que se’ls ha començat a donar suport en les reclamacions sobre les graelles salarials o el nombre d’efectius, que ja fa temps que reivindiquen, però consideren que arriba tard. Aquest dilluns el director, Jordi Farrés, va afirmar en el programa Parlem-ne, del Diari TV, que calen millores salarials pels riscos a què s’exposen els agents i que calen més efectius.

El salari d’un agent acabat d’incorporar i sense la formació d’especialitat és de 1.500 euros, segons va detallar Farré. Una remuneració que el màxim responsable del cos va dir que s’havia de millorar. “Des de l’associació creiem que des del primer dia que s’ha aprovat l’edicte, es cobrin 300 euros més perquè ja s’està fent feines de bomber i tenen el mateix risc que un altre”, va afirmar Joan Torra, president de l’Associació de Bombers d’Andorra, qui també va asseverar que actualment el sou és “bastant baix”. I ho va comparar amb les últimes dades presentades per Estadística sobre el salari mitjà del país, que és de gairebé 2.400 euros. “Tenim funcionaris que no arriben al salari mitjà i no veiem professions com aquesta que tinguin un risc”, va indicar Torra.

“No és només el salari, sinó l’exclusivitat. Els bombers no podem residir fora d’Andorra”, va explicar Ivan Vilares, president del Sindicat de Bombers. Aquest últim va relatar que a tots els països del món hi ha bombers o membres d’altres cossos que viuen en altres estats i que exerceixen la professió en un altre territori. Un fet que volen canviar. Des del sindicat també van deixar clar que si finalment l’any que ve hi ha un increment dels sous, esperen que sigui efectiu i que s’apliqui de seguida perquè els pròxims anys “hi ha molta gent que es jubila i aquests marxarien sense els augments que tant han esperat”, va especificar Vilares.

Les dues entitats també van reclamar la necessitat d’incorporar més personal per les hores extres que els obliga a fer la manca d’agents. “Són necessaris perquè estem cobrint molts serveis i hores extres, que és un plus, però al final fas deu hores al dia”, va lamentar Torra. Farré va mencionar que de cara a l’any que ve s’obriran places de nova creació, però seran poques, entre una i dues, segons va indicar. “És molt poc, haurem de continuar fent hores extres i no se soluciona res a curt termini, en deu anys potser sí”, va opinar Torra.

“El problema és que cada vegada hi ha menys gent que es vol presentar perquè les condicions són les que són”, va manifestar Vilares, que va afegir: “No són suficients perquè la gent faci un esforç en les oposicions i després exerceixi l’ofici”. En aquest sentit, el bomber va comentar que coneix gent a qui no li interessa entrar a la professió per les condicions que s’ofereixen i que van entregar a Govern una comparativa en què s’observa que cada any s’hi presenta menys personal. “Ara s’han adonat que no hi ha interès i que n’han de contractar molts”, va detallar el president del sindicat, qui també va destacar que s’han “rebaixat les dificultats de les proves”.