Govern nega que Estrasburg hagi admès la demanda del vot judicial

El Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès la demanda d'Emili Campos sobre el vot judicial. Així ho ha explicat el ministre Portaveu, Guillem Casal a la roda posterior del consell de ministres. Casal ha aclarit que quan una demanda s'admet "es notifica a les dues parts" i en aquest cas, la part andorrana del tribunal no ha rebut cap notificació. Per tant, el que va rebre Campos va ser només un "justificant de recepció, que no prejutja res", ni la mateixa entrada a tràmit, ha aclarit Casal.

Amb la demanda, Campos pretenia que s'anul·lessin les eleccions generals del passat mes d'abril perquè considerava que no hi havia garanties en la cadena de custòdia dels vots dipositats a la Batllia.