Govern farà inspeccions d'ofici per frenar els abusos a treballadors peruans

El Departament de Treball iniciarà inspeccions d'ofici davant les possibles irregularitats que podrien experimentar els treballadors peruans per part d'una empresa que els hauria portat al país i que ara els hauria deixat desemparats.

Tal com ha explicat Guillem Casal, ministre portaveu, divendres passat es va mantenir una reunió amb Jordi Puy, secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, i el representant dels peruans a Andorra, Lorenzo Castillo. Des del Govern es va deixar clara la voluntat "de col·laborar per esbrinar el que havia passat" i fins i tot, des del Departament de Treball "s'ha cregut convenient iniciar inspeccions d'ofici, "i si cal obrir expedients sancionadors d'acord amb aquestes inspeccions, ho farem" ha afirmat Casal, "perquè no és admissible a casa nostre".

Casal també ha explicat que no es descarta la col·laboració amb les autoritats peruanes "per dilucidar el que ha succeït". "El govern ha d'arribar al fons de la qüestió" ha conclòs i ha afegit que "si hem de fer mesures més contundents ho farem".