FEDA convoca un concurs de microrelats per Sant Jordi

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

FEDA ha organitzat un concurs de microrelats per Sant Jordi. Qui desitgi participar-hi, haurà d'escriure una història, en un màxim de 3 tuits a X (antic Twitter), on es faci referència a FEDA. A més, per completar la participació caldrà seguir el compte de FEDA i etiquetar la parapública a través del hashtag #FEDASantJordi2024.

El termini per inscriure's és fins al dilluns 22 a les 12 de la nit. El guanyador, que s’anunciarà el dia de Sant Jordi, obtindrà com a obsequi un eReader. Es tracta d'una iniciativa que persegueix com a objectiu fomentar la creativitat a les xarxes socials en el Dia Internacional del Llibre d'una manera inclusiva i divertida.