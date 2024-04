El dia dels nervis

detail.info.publicated Roger Saladrigues Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els nervis s’estan fent notar a les proves oficials de batxillerat (POB), que s’estan efectuant aquests dies entre el Centre de Congressos d’Andorra la Vella i a l’antiga escola espanyola de Sant Julià de Lòria. Alguns alumnes van explicar que estan sentint papallones a l’estómac, però, tot i això, van mostrar-se satisfets un cop van sortir de l’aula i van entregar les respostes al professorat. Ahir, els 240 estudiants que s’han presentat a les proves d’enguany per accedir a la universitat el curs que ve es van haver d’enfrontar a les proves escrites de filosofia i llengua anglesa.

“He arribat aquí i estava molt tranquil, però quan he començat a baixar m’he començat a posar una mica nerviós, perquè la filosofia no és el que millor se’m dona, però hem anat a donar-ho tot i crec que no m’ha sortit malament”, va comentar Pol Miró, que li agradaria estudiar disseny d’interiors l’any que ve. En el seu cas, va fer el primer test fa dos dies en examinar-se d’economia i va detallar que es posa “nerviós, però sempre, quan començo a escriure i em deixo anar, em marxa el nerviosisme i acabem la prova bé”.

La Claudia Masschelein va explicar que va sortir de l’auditori satisfeta després de realitzar la prova en filosofia. “Bastant bé, la veritat, he estudiat bastant i estava nerviosa per veure què sortia, però m’ha sortit un tema que me’l sabia bastant bé, així que he tingut sort”, va especificar Masschelein, qui està pensant d’estudiar comunicació audiovisual o disseny d’interiors. Masschelein va comentar que “aquestes últimes setmanes he estat més atenta a classe per entendre millor i després amb les meves amigues hem anat quedant per estudiar i a casa també m’he preparat una mica”.

Unes estudiantes després d’examinarse de filosofia.Fernando Galindo

La Carme Fusté va debutar a les POB dilluns amb economia i va reconèixer que el primer dia estava més nerviosa que aquest dimarts. “Ahir més que avui, com que ja havia fet el primer, ja anava més tranquil·la, però sí, estava bastant nerviosa”, va deixar clar Fusté. L’alumna es va mostrar satisfeta de com li va anar filosofia i també va descriure que a les “5.30 del matí ja m’he despertat perquè no tenia més son i he començat a repassar”, va indicar Fusté. L’estudiant Jordi Tàpies va assenyalar que de nerviós ho estava “una mica, però ho portava bastant preparat, així que ha anat prou bé i el resultat és bo”. Gerard Daban, en canvi, va precisar que el test de filosofia era “un examen bastant complicat, però a mesura que l’he anat fent m’he trobat a gust, no m’he posat nerviós”. Daban va valorar els exàmens realitzats fins ara afirmant que, “de moment, crec que vaig fent i a veure el que surti”.