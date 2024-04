La Coordinadora per un Habitatge Digne força els partits a aturar la “trampa del fill”

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per un Habitatge Digne fa un pas més per acabar amb la coneguda com a “trampa del fill” i pressiona a través de les xarxes socials els grups parlamentaris que van aprovar la Llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges perquè revisin les demandes que va publicar dilluns la plataforma. Entre les modificacions que es proposen, hi ha l’obertura d’una investigació per comprovar que els propietaris que fan fora un llogater exposin els motius reals, a més que la cessió de l’habitatge hagi de ser, com a mínim, de cinc anys al familiar a qui va dirigit el pis.

En la publicació al seu compte d’Instagram, la Coordinadora va demanar als representants dels partits que “defensin” les exigències de la plataforma al Consell General. En el cas del president de Concòrdia, Cerni Escalé, se li va preguntar: “Et compromets a defensar aquestes modificacions?”, amb la finalitat de “demostrar que estàs amb la majoria de la ciutadania andorrana”. A la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, se li va qüestionar si “et quedaràs al costat dels grans propietaris i especuladors o defensaràs aquestes modificacions?”, assenyalant que durant aquest temps ha deixat “clar que defensa el dret a la propietat per sobre de tot” i que aprofitarà això per “presentar una moció al Sr. Espot”.

El Partit Socialdemòcrata no va quedar exempt de crítiques, ja que al seu líder, Pere Baró, se li va remarcar en la publicació que la socialdemocràcia “ha donat l’esquena a la classe obrera en nombroses ocasions”, tot i que “a vegades mostra valentia”. Per això, la pregunta que li van fer va ser: “Fareu vosaltres aquestes exigències al Consell General?”. El mateix se li va demanar a Carles Naudí, president de Ciutadans Compromesos, afegint-hi que “és hora de demostrar si sou ciutadans compromesos o sols en algunes qüestions”.

Tampoc van faltar unes línies dedicades a la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en les quals li van demanar directament si “el Govern defensarà aquestes mesures”. A més, la plataforma no va dubtar a proposar-li una reunió entre el grup d’afectats i l’executiu.