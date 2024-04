Convocatòria per a presentar-se com a traductor jurat

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Guillem Casal, portaveu del Govern, ha anunciat avui a la roda de premsa posterior al consell de ministres que s'ha obert el termini per a presentar-se a les proves per obtenir l'habilitació de traducció i interpretació jurades. Els interessats han de presentar la sol·licitud abans del 3 de maig al web de tràmits del Govern i els admesos per a presentar-se a la prova es podrà saber a partir de les 12 hores del 24 de maig. Els exàmens tindran lloc els propers 5, 12 i 19 de juliol i els resultats es faran públics el 6 d'agost.