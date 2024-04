Concòrdia vol saber quantes ajudes s'han atorgat des del 2020

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari Concòrdia ha entrat una demanda d'informació relacionada amb les prestacions socials d'Afers Socials i sol·licita saber quantes s'han atorgat des del 2020 fins el primer trimestre d'enguany i desglossar-ho per anys i tipologia, així com per perfils socioeconòmics. La formació precisa "si es concentren en alguna franja d’edat, de quina nacionalitat són o en quin sector d’activitat treballen, entre d’altres". Concòrdia també vol saber quant es triga en donar resposta per part del ministeri i pels criteris que prevalen a l'hora de renovar o denegar una prestació. La demanda d'informació ha anat a càrrec de la consellera general Maria Àngels Aché.