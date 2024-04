Caldea arriba a 11 milions en la facturació

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Caldea ha tancat l’hivern amb una facturació d’11 milions d’euros, que representen un creixement del 7% respecte al 2023. El termolúdic destaca que la pujada d’ingressos s’ha produït per l’augment del tiquet mitjà, la venda de serveis wellness i el nombre de socis del club esportiu.

Els responsables de l’spa termal indiquen que Caldea ha rebut 210.000 clients entre l’1 de desembre i el 14 d’abril i la despesa mitjana per visitant també ha pujat en totes les línies de negoci complementàries, com ara la dels tractaments, que ha incrementat un 8% les vendes. I remarquen que el club esportiu per a residents ara està complet i continua amb “molt bona tendència de creixement”. La valoració que els clients han donat en les enquestes fetes aquest hivern ha assolit un 8,5 sobre 10, mig punt més que l’any passat, segons informa en un comunicat.

Caldea assenyala que, ara per ara, només estarà obert un dels spas de dilluns a diumenge, situat a la primera planta. Els espais d’aigua més grans estaran tancats fins a finals de juliol.

En l’espai que es mantindrà obert aquesta primavera, es programaran tots els divendres i dissabtes a la nit les Champagne Sessions, una sessió de música en directe que permetrà als visitants gaudir d’un còctel dins de l’aigua. A més, s’oferiran tallers de mindfulness i els concerts de bols tibetans i s’incorporarà una nova activitat de franc: el ritual d’exfoliació, ubicat a l’espai de dutxes de contrasts.

COMENCEN LES OBRES

El termolúdic exposa que el tancament de l’espai d’aigua gran és degut al fet que s’inicia un projecte de transformació de la Nova Caldea, que durarà un període dos anys i mig, amb l’objectiu de “reformular l’estratègia de la marca, la reforma integral d’alguns espais i la construcció d’un hotel a la Torre”. La primera actuació que es farà aquesta primavera serà a la llacuna central, que es reinaugurarà a l’agost per celebrar el 30è aniversari. De cara a l’any vinent es reformaran altres àrees de banys i es crearan noves atraccions, es reambientarà el restaurant i es construirà un pont sobre el riu que connectarà la cara sud de l’edifici amb la ciutat. La finalització del projecte està prevista per al 2026 amb l’obertura de l’hotel.