Torres destaca la necessitat d’un turisme sostenible a la ONU

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat aquest dimarts en els actes que l'assemblea general de les Nacions Unides organitza amb motiu de la Setmana de la sostenibilitat, a la seva seu central de Nova York. La setmana s'ha dividit en diferents jornades temàtiques entre el 15 i el 19 d'abril, que relacionen la sostenibilitat amb qüestions com el turisme, l'energia o els transports. En concret, Torres ha pres part en els actes que han tingut lloc aquest dimarts, el dia dedicat al turisme, on ha pogut intervenir en el debat plenari. En el seu discurs, el ministre ha posat en relleu la "vital importància de la conservació i la sostenibilitat en els ecosistemes de muntanya". Per això, més enllà de les xifres de visitants registrades a Andorra, Torres ha apuntat que és "fonamental buscar l'equilibri que asseguri la continuïtat ambiental i el benestar dels nostres ciutadans, transitant cap a un model basat en la sostenibilitat".

En aquest sentit, Torres ha explicat que el Govern ja ha posat en marxa mesures com la taxa turística finalista o la licitació dels estudis de capacitat de càrrega del sector turístic. Dues accions, ha indicat, que "van destinades a millorar la qualitat del nostre sector, a més de desestacionalitzar l'afluència de visitants, diversificar l'oferta del país i maximitzar l'experiència positiva dels turistes". "Paral·lelament, estem treballant en una nova llei del turisme per reforçar els criteris i mecanismes de sostenibilitat, benestar i integració amb el medi ambient, a més de la conservació i protecció dels nostres atractius turístics, incidint també en aspectes claus com la formació", ha avançat. "Aquest conjunt d'accions reflecteixen el compromís, ferm i clar, amb el nostre territori", ha subratllat el titular de Turisme.