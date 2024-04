Taller de contes infantils per Sant Jordi al Thyssen

El dissabte 20 d'abril el museu Thyssen s'unirà a la celebració de la diada de Sant Jordi amb el taller "Fem un conte?". Per aquesta ocasió, es convidarà els participants a assistir a la lectura de contes per a totes les edats, fent un petit repàs de grans artistes com Georgia O'Keeffe i Antoni Tàpies. Posteriorment, es farà un taller de creació de contes, on els participants hauran d'imaginar i escriure les seves pròpies històries.

Les sessions del taller es faran a les 11:30 hores, 12:30 hores, 16 hores i 17 hores. El museu també participarà en la diada de Sant Jordi el 23 d'abril, organitzada pel Comú d'Escaldes-Engordany a la plaça Coprínceps amb una paradeta de llibres.