Un pis ‘ampli’ de 30 m²

Ningú regala duros a quatre pessetes. I ningú regala un pis exclusiu a preu de ganga, i menys en un mercat tan tensionat i tan inabastable com l’andorrà. Una altra cosa és que sí que hi ha qui se les enginya per intentar vendre un simple estudi de segona mà com l’oportunitat de la vida, en un país on accedir a una propietat és el somni de moltes famílies. Un sonmi que no tots veuran fet realitat.

Un dels portals immobiliaris per on passen tots els anuncis és Idealista. Allà es poden trobar gairebé totes les ofertes existents, entre les quals un pis al Pas de la Casa “amb un preu assequible de 100.000 euros, una propietat que ofereix comoditat i accessibilitat a una ubicació privilegiada”.

Quan s’entra al detall i s’hi dona una ullada, la visió canvia. Es tracten de 30 metres quadrats, un àtic de segona mà –no s’especifiquen els anys– i que ofereix, segons l’anunci, una sensacional distribució intel·ligent que “integra el menjador, la cuina i l’habitació en una sola sala”. Tot ben a prop. L’altre avantatge és que “compta amb un bany complet per a la teva comoditat”.

El pis –més ben dit, l’estudi– està situat en una tercera planta interior “i compta amb l’avantatge d’un ascensor, que proporciona accessibilitat a totes les comoditats sense importar la planta on et trobis”.

A més del preu base de 100.000 euros, hi ha l’opció d’adquirir un espai d’estacionament per un cost addicional de 35.000 euros. “Aquesta possibilitat no només us brinda comoditat, sinó també una oportunitat d’inversió addicional, ja que tant el pis com l’estacionament es poden llogar per un total de 800 euros”, explicita l’anunci.

L’anunciant descriu el Pas de la Casa com una zona molt buscada a Encamp: “La seva ubicació estratègica el fa ideal tant per a residència permanent com per a inversió”.

Com a cirereta, un particular lloga en un xat d’habitatges una habitació, a prop del Super U, amb bany propi i dret a cuina. Els interessats poden preparar 1.200 euros mensuals i un mes de fiança.