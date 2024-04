La patronal vol fer un salt entre temporades

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

12 dies. Aquest ha sigut el temps que han tardat a esgotar-se les 300 places, i les 90 opcionals, de la flexibilització de les quotes dels temporers de l’hivern a la quota general, aquella que dona permís de residència i treball amb la premissa d’anar per ordre d’arribada i havent complert els quatre mesos exactes. “Tenim constància d’alguns treballadors que mentre treballaven han complert els quatre mesos, i quan aquests han vençut i han tingut tota la documentació preparada, a la primera setmana d’abril, en alguns casos, ja se’ls havia acabat la quota”, va dir el president de la CEA. Sense saber encara l’abast exacte d’aquesta situació entre el sector, la CEA aprofitarà les dades de l’afectació per negociar amb el Govern la xifra de la quota d’estiu en el proper consell econòmic i social de dijous.

D’aquesta manera, tots aquells treballadors que compleixin els requisits –documentació en regla, quatre mesos de vigència i haver-se quedat fora de les 390 places– tindran alguna possibilitat d’allargar la seva estada temporal al Principat.

“El fet que hi hagi empreses que no puguin renovar treballadors, sumat a la manca de mà d’obra, comportarà que hi hagi negocis que no puguin obrir i tanquin els serveis”, va comentar Cadena, que va expressar que “nosaltres ja vam veure que els 390 eren justos”. Des de la patronal s’han encomanat fins dimecres per recopilar el màxim d’informació possible dels negocis per tal de presentar una xifra acurada sobre la realitat de la demanda empresarial.

Tot i això, encara no saben si aquesta afectació s’aproxima a les 60 places que faltarien fins als 450, el punt de partida on van fixar les necessitats del sector. “M’imagino que el Govern també tindrà més dades des d’Immigració quan tanquin el torn de l’hivern i seran ells qui hauran de valorar amb la nostra proposta, però nosaltres volem que sàpiguen les nostres dades, també”, va explicar Cadena, que va reconèixer que els havien arribat queixes d’alguns propietaris de negocis amb carència de mà d’obra de cara a l’estiu.

L’EXIGÈNCIA DELS 4 MESOS

Un dels elements amb què Immigració és més exigent ha sigut en el compliment estricte dels quatre mesos de feina, i ha arribat a no acceptar els tràmits d’aquells treballadors que es presentaven a renovar la plaça tot i que els faltessin pocs dies per complir la temporada de treball. Un procés, també, que s’ha vist alentit pel requisit de presentar els antecedents penals del país d’origen novament.

CONTINUA EL SILENCI

La patronal segueix guardant silenci envers les mesures del projecte de llei per l’habitatge que Govern va anunciar fa dues setmanes. “Fer declaracions sense tenir ni el text redactat ens sembla temerari”, va manifestar Cadena, que va reconèixer que l’executiu va contactar amb ells, però “en una fase molt embrionària”. Tanmateix, no esperen tenir el text del projecte de llei fins, com a mínim, la setmana vinent, donada la gira d’Espot fora del país.

