La campanya de donació de sang de MoraBanc tanca amb més de 200 donants

La campanya de sang organitzada ahir per Creu Roja Andorrana i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra al Poliesportiu va mantenir xifres per sobre dels 200 donants, amb 214 donacions en total, de les quals 196 són

efectives i 18 són censades com a oferiment. D’aquestes, 75 es van fer durant el matí entre les 12 i les 15 hores i les altres 139 van ser en horari de tarda. Destaca el fet que, tot i que hi ha hagut cancel·lacions, els donants espontanis que es van presentar al Poliesportiu van permetre mantenir una bona xifra de donacions durant la jornada, han apuntat els organitzadors a través d'un comunicat. De la mateixa manera, s’han registrat 16 donants de medul·la òssia, entre ells un dels jugadors del MoraBanc Andorra, Felipe dos Anjos. La jornada també va comptar amb la presència de la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que va acudir a la crida per participar com a donant de sang i per animar a la gent a unir-se en aquesta causa solidària.

S’han mantingut els donants habituals i se’n registren uns 30 de nous, entre els quals destaquen socis del Club i els seus familiars. El 59% eren homes i el 41% dones, i la franja d’edat entre els 35 i els 54 anys destaca en el gruix de les donacions. Pel que fa als grups sanguinis predominants, com en les campanyes anteriors amb el MoraBanc, els més representats són els grups A i O positius.

La pròxima crida per donar sang està prevista els dies 9, 10 i 11 de juliol i comptarà com de costum amb la col·laboració del SAAS i del Centre Comercial Andorrà - Super U.