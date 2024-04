Les condicions salarials frenen la incorporació de nous bombers al cos

“Els salaris per la feina que fem nosaltres són justets”. Amb aquestes paraules el director dels bombers, Jordi Farré, es va referir a les remuneracions que cobren actualment en el cos. En el programa Parlem-ne de Diari TV, el responsable del departament va explicar que les condicions s’haurien de millorar pel risc que corre un agent en aquesta professió.

“Ens juguem la vida per salvar altres persones”, va asseverar Farré, que va agregar: “S’ha de tenir en compte la posició de risc que assumeixen moltes vegades els bombers”. Alhora, el dirigent de la corporació també va explicar que és una professió de gran desgast físic, per la qual cosa “hi ha gent que arriba a l’edat de jubilació no gaire malmesos, però amb afectacions importants”. I és que el salari d’un agent acabat d’incorporar és de 1.500 euros, segons va detallar Farré. En aquest sentit, el bomber va assegurar que “es pot dir que està mal pagat” i que s’han de millorar les condicions des del moment de l’entrada al cos.

Un bomber generalista, és a dir, aquell que executa qualsevol servei de guàrdia, fins que no s’especialitza no comença a obtenir millores. “Un cop el bomber s’especialitza cobra una petita prima per poder desenvolupar aquesta tasca diferent del bomber generalista. Òbviament, com més risc o responsabilitat, les primes van amb una graella més baixa o a l’alça, i després hi ha l’antiguitat”, va apuntar Farré.

“S’ha de tenir en compte la posició de risc que assumeixen moltes vegades els bombers”

Jordi Farré, Director dels bombers

Ja fa temps que es reclamen millores salarials, un aspecte que el ministeri d’Interior està revisant de cara a implementar canvis el 2025. “El que va dir la ministra d’aquest estudi que es farà, hi haurà els mecanismes o algoritmes per determinar quina xifra és la correcta o la desitjable en funció de la responsabilitat o el risc, i un cop la tinguem ja diré si és la correcta o no”, va afirmar el director.

“Moltes de les funcions que realitzem és amb aportació extra d’hores per arribar a tot arreu” Jordi Farré, Director dels bombers

A banda de les condicions, el cap va recordar que es necessiten més efectius per cobrir l’increment d’actuacions que han experimentat i que els ha portat a treballar hores extres. “Hem crescut per sobre de les nostres possibilitats, hem tingut un creixement pel que fa a actuacions de tasques de gestió de despatx, no vinculades amb la urgència, i continuem sent els mateixos efectius. Per tant, això vol dir que moltes de les funcions que realitzem és amb aportació extra d’hores de personal per poder arribar a tot arreu”, va especificar Farré. Per això, en un primer estudi van calcular que caldria que entressin vora d’una vintena de bombers nous perquè no s’hagin d’executar més hores. A partir de l’any que ve s’obriran places de nova creació, però seran poques, entre una i dues segons va indicar el bomber. “No creixerem a la velocitat que voldria, però de tenir-ne a no tenir-ne, benvinguts seran”, va manifestar el responsable del cos. El dirigent també va posar èmfasi en l’envelliment dels agents. Ara mateix la mitjana és d’uns 47 anys i en els pròxims deu anys se’n jubilaran una cinquantena.