L'executiva de DA referma el seu suport a la llei d'habitatge

El futur projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, presentat pel Govern fa dues setmanes, ha estat el punt principal de l'ordre del dia la reunió de l'executiva de DA celebreda aquest dilluns. Després d'aprofundir en totes les mesures, resoldre els seus dubtes i els que havien recollit dels ciutadans, l'Executiva ha celebrat i avalat cadascuna de les propostes per garantir un creixement harmònic del país i seguir treballant per resoldre una de les

principals problemàtiques actuals de la ciutadania, l'habitatge.

Un altre punt de l'ordre del dia tractat a l'Executiva ha estat el Projecte de llei de la llengua pròpia oficial, el qual s'ha tancat recentment amb un acord majoritari dels grups parlamentaris i serà sotmès al Consell General el proper 25 d'abril. L'Executiva també ha celebrat el consens assolit i el contingut del text final. El que més s'ha destacat és com la llei preserva i fomenta la llengua catalana, i com garanteix el dret ciutadà a ser atès en català.