L'AR+I participa en un projecte per cartografiar els llacs pirinencs

Un equip científic d'Espanya, Andorra i França ha iniciat esforços conjunts per cartografiar la biodiversitat dels microorganismes que viuen sota la superfície de 300 llacs dels Pirineus, en el marc del projecte de col·laboració transfronterera amb fons europeus anomenat PyriSentinel. La iniciativa ajudarà a entendre com les comunitats

invisibles mantenen la salut d'aquests ecosistemes únics i fràgils, ajudant la regió a preparar i adaptar-se als impactes a llarg termini del canvi climàtic.

L'equip científic comptarà amb el suport de diferents autoritats de parcs nacionals i ciutadans voluntaris per ajudar amb els seus esforços. Junts, els grups viatjaran i recolliran mostres d'aigua de més de 300 llacs pirinencs remots diferents aquest estiu, inclosos destins de difícil accés a gran altitud. Es donarà prioritat als llacs amb registres de dades a llarg termini, així com als llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, com la vall del Madriu-Perafita-Claror.

"En aquesta col·laboració transfronterera, CRG, AR+I, CNRS-SETE i CREAF treballen junts de forma sinèrgica per biomonitoritzar i preservar el patrimoni compartit de la biosfera pirinenca. L'enfocament innovador, que combina eines genètiques per a la identificació de bioindicadors, subratlla la necessitat d'un seguiment i una protecció sòlida en aquesta regió que canvia ràpidament. L'esforç conjunt exemplifica el poder de la cooperació científica en la salvaguarda dels nostres ecosistemes aquàtics", explica Vanesa Arroyo, gerenta d'Andorra Recerca + Innovació.