L'11a edició d'Ull Nu aposta pel curtmetratge

L'11a edició del festival audiovisual Ull Nu, que tindrà lloc entre el 8 i el 12 de maig, apostarà plenament pels curtmetratges, retirant així la categoria de llargmetratges. Així ho han explicat els codirectors del festival, Hèctor Mas i Marc Camardons, en el marc de la presentació d'aquest dimarts on ha estat acompanyat per la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro.

La retirada de la secció ha estat motivada principalment perquè no van "rebre la resposta esperada", ha puntualitzat Mas. Així, des de l'organització s'han reconduït els premis i es permetrà donar-ne més i de més valor per als curtmetratges guanyadors. En aquest sentit, enguany s'han creat dues categories noves, que com ha qualificat Mas, serviran per "dona més valor" a l'esdeveniment i que fan referència al millor guió i al millor muntatge.

Altrament, el festival compta com amb Portugal com convidat d'honor, concretament amb la col·laboració del festival Indie Lisboa. Així doncs, es comptarà amb la presència de tres convidats especials: el programador del festival Indie Lisboa, Ricardo Vieira, el director del curtmetratge 'A Barriga de Mariana', Federico Mesquita, i la directora de llargmetratge 'Simon Chama'.