Grandvalira salva la temporada d’hivern tot i la falta inicial de neu

Grandvalira Resorts tanca la temporada amb 5,5% menys de vendes de forfets que la campanya anterior. En aquesta ocasió han sigut 2.230.604 els dies d’esquí venuts, mentre que el 2022-2023 se’n van vendre 2.364.359 entre les tres estacions que formen Grandvalira Resorts –Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal–. La lleugera baixada en les xifres d’ocupació global, segons les dades facilitades pel domini, és deguda a la manca de precipitacions al principi de la temporada i en períodes clau en què els turistes freqüenten el Principat.

Per estacions, Grandvalira ha registrat un total d’1.653.417 forfets venuts, el que representa una lleugera caiguda del 5,4% respecte a l’hivern del 2022-2023. L’informe incideix que aquesta temporada ha sigut de 125 dies en aquesta estació, 11 menys que la passada. Tot i això, la mitjana de visitants diaris ha estat més elevada, amb 13.228 esquiadors, pels 12.848 de l’exercici passat. El dilluns 12 de febrer va ser el dia amb més afluència, amb un total de 23.493 persones, mentre que en el conjunt de les estacions de Grandvalira Resorts es van registrar aquell dia 32.526 esquiadors.

L’estació de Pal Arinsal ha tancat la temporada amb 377.857 dies d’esquí venuts, xifra que, segons el comunicat de Grandvalira Resorts, no assoleix els objectius plantejats a inici de temporada i que representa un descens de l’11,7% respecte a l’any passat. L’informe destaca que el domini massanenc ha estat penalitzat per l’arribada tardana de les nevades, així com per altres factors meteorològics com el vent, especialment al sector d’Arinsal. Cal destacar que en els 124 dies d’obertura de l’estació, el dia de més afluència va ser també el dilluns 12 de febrer, amb un total de 6.250 esquiadors.

L’estació d’Ordino Arcalís ha tancat la temporada amb 210.276 passatges. Segons el comunicat, la xifra suposa un rècord d’ocupació des de la seva integració a Grandvalira Resorts. L’estació assoleix els 199.330 dies d’esquí venuts, un 7,5% més que la temporada passada. A més, el domini ha tornat a oferir la temporada més llarga dels Pirineus amb un total de 137 dies d’obertura, d’entre els quals el dia de màxima afluència va ser el dissabte 13 de gener, amb 3.565 esquiadors.

Andorra ha tingut durant aquesta temporada la major oferta esquiable de tot el Pirineu i del sud d’Europa “gràcies” a les inversions efectuades en la xarxa d’innivació, que s’ha “ampliat i modernitzat”, segons han explicat des de Grandvalira Resorts. A més, les tres estacions han conclòs l’hivern sense un sol dia de tancament total des de l’obertura oficial fins al final de temporada.

El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, considera que “el model de gestió integral del grup, tant dels remuntadors i pistes com de les àrees de negoci de restauració, escoles d’esquí, activitats als dominis esquiables i propostes alternatives com l’après-ski, ens permet ser més resilients en temporades com aquesta, en què hem seguit creixent en despesa mitjana per client”.

PRECIPITACIONS TARDANES

Les nevades acumulades d’aquest hivern han estat lleugerament superiors a les de la campanya passada, però la majoria han arribat en el tram final de la temporada, durant el mes de març. Pel que fa a Grandvalira, s’han registrat fins a 337 centímetres de neu, mentre que l’any passat el màxim va ser de 320. Durant els primers mesos, la xarxa d’innivació va transformar un total d’1.495.000 metres cúbics d’aigua en neu.