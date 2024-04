Estrasburg estudiarà el vot per correu de les generals

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després que el Tribunal Constitucional tombés la demanda de l'advocat Emili Campos, amb la qual pretenia que s'anul·lessin les eleccions generals del passat mes d'abril perquè considerava que no hi havia garanties en la cadena de custòdia dels vots dipositats a la Batllia, Campos ha portat el cas a Europa, concretament, al Tribunal Europeu de Drets Humans. La instància europea ha accedit a examinar la demanda "tan aviat com sigui possible d'acord amb els documents i les informacions lliurades", segons apunta la carta que ha rebut Campos des d'Estrasburg. Ara, el procés seguirà per via escrita, a menys que el Tribunal cregui que és necessària la compareixença presencial de Campos.