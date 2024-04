Creand forma en educació financera per evitar fraus els majors de 60 anys

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En el marc del programa “Envelliment saludable”, que s’adreça a les persones més grans de 60 anys, els usuaris de l’espai Creand Fundació van assistir ahir a una sessió d’educació financera per donar a conèixer la terminologia més habitual del sector financer i oferir un seguit de consells per evitar caure en fraus.

De la mà del director de gestió d’actius de Creand Crèdit Andorrà, Ignacio Fonseca, es va destacar la necessitat de millorar la qualitat de l’educació financera entre la gent gran, però també en el conjunt de la societat, ja que tard o d’hora tothom ha d’acabar fent gestions amb el banc i, per tant, “és positiu tenir una base sòlida de coneixement”, va comentar Fonseca, que va assegurar que el col·lectiu de la gent gran és el més susceptible a l’hora de ser enganyat a través d’estafes com el phishing, per la qual cosa “és important que tinguin molta informació”. Així, va assenyalar que cal dubtar sempre que es rebi un correu electrònic en què se sol·licitin claus personals, ja que “cap banc et demanarà informació privada a través del correu o de WhatsApp”, va dir.