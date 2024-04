La Coordinadora vol que s’actuï contra ‘la trampa del fill’

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per un Habitatge Digne va fer públiques ahir les seves exigències per resoldre la coneguda com “la trampa del fill”, un mecanisme que permet als propietaris expulsar els seus llogaters al·legant que un familiar directe ha d’entrar a viure a l’immoble que tenen arrendat. L’entitat va demanar reunir-se amb la ministra de la Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i han emplaçat els diferents grups parlamentaris del Consell General que van aprovar la Llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges “a revisar els aspectes que mencionem”, convidant-los a “fer-nos aplegar les esmenes i comentaris oportuns”. El grup va recordar que la llei actual no estableix que s’hagi de justificar el parentiu corresponent de la persona que suposadament ha d’entrar al pis ni explica l’antelació mínima amb la qual s’ha d’avisar perquè tingui efecte el procediment.