Ajuts de 40.000 euros als artistes i grups consolidats

detail.info.publicated Agències Adorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un “ajut per acompanyar una carrera”. D’aquesta manera va definir el cap d’àrea d’Acció Cultural, Joan-Marc Joval, la nova ajuda que el ministeri de Cultura impulsa amb l’objectiu de potenciar “el desenvolupament artístic” i un projecte d’internacionalització, i que vol ser “una empenta” perquè els músics que ja tenen una trajectòria al darrere puguin fer el pas decisiu per portar el projecte fora de les fronteres d’Andorra, tal com va posar en relleu ahir la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

Es tracta d’una nova ajuda que es podrà ja sol·licitar a partir d’aquest dimecres i que compta amb una dotació de 40.000 euros. Bonell va subratllar que l’objectiu d’aquest ajut és “intentar-los ajudar” i que es puguin dedicar “en exclusivitat” als projectes, ja que va recordar les dificultats que tenen els músics per a la seva internacionalització.