Un vídeo d’Escalé sobre la nova llei del català arriba a les 112.000 visualitzacions

Cerni Escalé va penjar un vídeo a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, explicant les mesures de la nova llei del català i felicitant els membres de la comissió legislativa, entre ells el seu partit, per arribar a l’acord. “A Andorra ens és igual d’on vinguis, si és de prop o de lluny, seràs benvingut i benvinguda. Però hauràs d’aprendre el català per renovar el teu permís de residència”, va dir el president de Concòrdia. La piulada va superar les 112.000 visualitzacions, els 111 comentaris i els 637 retweets. “No seríem qui som si parléssim una altra llengua, el nostre país no seria el mateix. Protegir el català és protegir la nostra identitat”, va concloure Escalé.