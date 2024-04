La UdA publica un manual del llenguatge jurídic català

La Universitat d'Andorra (UdA) ha publicat el vuitè títol de la col·lecció 'Campus' de manuals de divulgació: 'Català jurídic', de Maria Cucurull i Josep Salom. L'obra s'emmarca dins del projecte editorial de la Universitat, que té l'objectiu de facilitar al conjunt de la societat l'accés a bona part dels continguts acadèmics que s'imparteixen a les seves aules. El nou llibre s'ha presentat aquest dilluns.

El manual 'Català jurídic' vol proporcionar un coneixement global –introductori– del model de llenguatge jurídic català i servir així d'iniciació en l'estudi i la pràctica de la redacció jurídica. Planteja els principals problemes d'ordre gramatical, discursiu o convencional que presenta la praxi actual en l'ús del llenguatge jurídic català i les solucions més adequades en cada cas. A més, introdueix els principals conceptes que cal tenir en compte en el disseny i la redacció de documentació jurídica i administrativa en català, amb l'ús de la terminologia adequada. Pot ser utilitzat, no solament com a manual universitari, sinó també com a obra de consulta per les persones professionals del dret o de l'administració pública.

La nova publicació ja es pot adquirir a les llibreries, igual que els set primers títols de la col·lecció: L'entorn comunicatiu d'Andorra, d'Univers Bertrana (coordinador); Patrimoni cultural d'Andorra, de Cristina Yáñez; Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus, de Carolina Bastida, Univers Bertrana i altres; Història econòmica d'Andorra, segles XX-XXI, de M. Jesús Lluelles i Eva Garcia; Fiscalitat d'Andorra, de Sergi Colell, Eduard Jordi i Marc Vilallonga; Dret laboral i de la Seguretat Social, de Daniel Arqués i Jaume Ribert; i Dret processal civil del Principat d'Andorra, de Manuel Cachón (coord.). També estan disponibles en format electrònic.