Tres rècords per a un mes d’abril de temperatures altes. Les Salines va assolir els 25 graus, dues dècimes per sobre de la taxa més alta registrada, a l’abril del 2011. A Ransol, la calor va fregar els 22,6 graus, per sobre dels 22 del 2011. Comella va tenir la calor més alta en superar els 28,4 graus, tres xifres per sobre el 2011.