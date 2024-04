Menys malbaratament alimentari

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La conscienciació en contra del malbaratament alimentari als establiments comercials del país va molt més enllà del reglament que des del 4 de gener els grans supermercats han de complir. L’ètica empresarial dels grups comercials del país fa temps que regula la reducció dels productes que s’han de llençar a la brossa en haver caducat o sobrepassat la data de consum preferent.

Des de Carrefour Andorra 2000, el responsable d’alimentació, Carles Pons, explica que al centre comercial fa aproximadament un any i mig que van començar a implementar mesures per reduir el malbaratament alimentari amb la col·locació d’un estand i una petita nevera a l’accés a les caixes amb la voluntat de minimitzar els productes que s’han de descartar, sigui per deformacions o perquè s’ha esgotat la data de caducitat. “L’aprovació del reglament no ens ha afectat sobre manera, tan sols hem hagut de modificar la part visual de l’estand, adequant-la a la imatge que se’ns ha proporcionat”, indica.

En la mateixa línia es pronuncia el director comercial del Sant Eloi, Raül Calvo, qui posa en relleu l’ètica empresarial dels centres comercials del país en favor de la reducció del malbaratament alimentari i el consum sostenible. A més, exposa que a banda de l’estand i la nevera on col·loquen els productes, van una mica més enllà i “aquells productes que ja es troben a l’últim dia de consum directament els regalem als clients”.

Calvo comenta que “volem evitar llençar aliments que encara es poden aprofitar, és la nostra fita, i, respecte als productes carnis i les restes dels productes de la fleca i pastisseria, els donem a la gossera o als productors agrícoles de la parròquia perquè ho puguin aprofitar”.

Quant a l’acollida de la mesura entre la clientela dels establiments, ambdós asseveren que els compradors es mostren molt satisfets amb l’aplicació i cada cop tenen més identificat l’espai on es troben els productes. “Quan hi passen per davant s’hi fixen, miren si hi ha alguna cosa que els interessi i que sàpiguen que consumiran durant els pròxims dies i ho agafen”, comenten. D’aquesta manera, també assenyalen que el fet que els aliments es trobin rebaixats en un 50%, com a mínim, és un fet que “encoratja” la clientela a comprar-los, un fet que, segons indiquen, té un doble vessant positiu, ja que “el client es beneficia d’un producte en perfectes condicions a un preu reduït i els empresaris disminuïm les pèrdues de mercaderies”.

Concretament, Pons ressalta que al Carrefour Andorra 2000 s’arriben a vendre entre 4.000 i 5.000 productes a través de l’estand per reduir el malbaratament alimentari. “El model de consum està canviant, crec que cada vegada els clients fan una compra més racional per evitar que se’ls hi facin malbé productes i nosaltres, als centres comercials, també fem comandes més responsables i racionals”, apunta.

En relació amb els procediments que segueixen per dirimir en quin moment el producte ha d’anar a l’estand, Calvo explica que, “simplement, seguim el protocol marcat pel Govern”, en el qual s’especifica les dates límit. “Tenim un llistat amb les referències de dies per treure-ho i ho seguim”, afirma, afegint que aquells productes que tenen poca sortida entre la clientela també es desplacen a l’estand per propiciar-ne la sortida comercial.

Cal recordar que el reglament aprovat a finals de setembre del 2023 per l’executiu obliga als establiments de més de 1.200 metres quadrats a disposar d’espais senyalitzats en els quals posar els productes que estiguin arribant a la seva data de caducitat o de consum preferent amb l’objectiu d’evitar el malbaratament.