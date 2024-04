Grandvalira ven 2.230.604 dies d'esquí durant la temporada d'hivern

La segona temporada d’hivern de Grandvalira Resorts ha tancat amb un total de 2.230.604 dies d’esquí venuts, xifra que se situa lleugerament per sota respecte a les dades acumulades de la campanya passada, segons les dades presentades per Grandvalira aquest matí. Segons l'informe, la manca de precipitacions en el tram inicial de la temporada i en períodes clau han afectat les xifres d’ocupació global de l’hivern, que finalment han estat un 5,5% per sota respecte a la temporada passada, en què es van registrar 2.364.359 dies d’esquí venuts entre les tres estacions de Grandvalira Resorts.

Per estacions, la de Grandvalira ha registrat un total d’1.653.417 dies d’esquí venuts, xifra que representa una lleugera caiguda del 5,4% respecte a l’hivern 2022-2023. L'informe incideix en que aquesta temporada ha estat de 125 dies a Grandvalira, 11 menys que la passada. Tot i així, la mitjana de visitants diaris a Grandvalira ha estat més elevada enguany, amb 13.228 esquiadors diaris pels 12.848 de l’hivern passat. El dilluns 12 de febrer va ser el dia amb més afluència amb un total de 23.493 persones, mentre que en el conjunt de les estacions de Grandvalira Resorts es van registrar aquell dia 32.526 esquiadors.

L’estació de Pal Arinsal ha tancat la temporada amb 377.857 dies d’esquí venuts, xifra que, segons el comunicat de Grandvalira, no assoleix els objectius plantejats a inici de temporada i que representa un descens de

l’11,7% respecte a l’hivern passat. Segons l'informe, el domini massanenc ha estat afectat pels efectes de l’arribada tardana de les precipitacions de neu, així com per altres factors meteorològics com el vent, especialment al sector d’Arinsal. Cal destacar que en els 124 dies d’obertura de l’estació, el dia de més afluència a Pal Arinsal va ser el dilluns 12 de febrer, amb un total de 6.250 esquiadors.

Finalment, l'estació d'Ordino Arcalís, ha tancat la temporada amb 210.276 passatges. Segons l'informe, la xifra suposa un rècord d'ocupació des de la seva integració a Grandvalira Resorts. L’estació assoleix els 199.330 dies d’esquí venuts, un 7,5% més que la temporada passada. A més, el domini ha tornat a oferir la temporada més llarga dels Pirineus amb un total de 137 dies d’obertura, d’entre els quals el dia de màxima afluència va ser el dissabte 13 de gener, amb 3.565 esquiadors.