Els usuaris de Creand Fundació reben una sessió d'educació financera

Els usuaris de L'espai de Creand Fundació han pres part aquest dilluns d'una sessió d'educació financera que ha servit per donar a conèixer la terminologia més habitual del sector financer i oferir un seguit de consells per a evitar caure en fraus. La formació s'emmarca en el programa 'Envelliment saludable', que s'adreça a les persones més grans de 60 anys.

La xerrada ha anat a càrrec del director de Gestió d'Actius de Creand Crèdit Andorrà, Ignacio Fonseca, qui ha destacat la necessitat de millorar la qualitat de l'educació financera entre la gent gran, però també en el conjunt de la societat, ja que tard d'hora tothom ha d'acabar fent gestions amb el banc i, per tant, ha manifestat que és positiu tenir una base sòlida de coneixement.

De la mateixa manera, la sessió també ha servit per exposar tota la terminologia que en l'actualitat està de moda com són el cas de les criptomonedes i altres actius per tal de saber què són exactament i quins són els seus potencials riscos. De fet, l'expert ha assegurat que el col·lectiu de la gent gran és el més susceptible a l'hora de ser enganyat a través d'estafes com el 'phishing', per la qual cosa, ha dit, "és important que tinguin molta informació".

En aquest sentit, ha assenyalat que cal dubtar sempre que es rebi un correu electrònic on se sol·licitin claus personals, ja que "cap banc et demanarà informació privada a través d'un correu electrònic o de whatsapp". Així, ha alertat que "abans de fer qualsevol acció que no estem segurs, és molt millor trucar al gestor".

Així, i malgrat fer diversos apunts de seguretat, la xerrada de Fonseca ha tingut com a finalitat que els usuaris de L'espai puguin entendre les bases de l'educació financera en una sessió que s'espera que tingui continuïtat.